Robert Redford går bort 89 år gammel

Vi har nettopp fått nyheten om at Robert Redford, en av Hollywoods mest varige hovedrolleinnehavere og senere en feiret regissør og aktivist, er død i en alder av 89 år. Han var kjent for klassikere som Butch Cassidy and the Sundance Kid og The Sting, og kombinerte sjarm og talent i en karriere som strakte seg over flere tiår. I tillegg til sin stjernekraft omformet Redford filmindustrien gjennom Sundance Institute and Festival, og ga næring til generasjoner av uavhengige filmskapere. Regidebuten hans, Ordinary People, ga ham topp utmerkelser i bransjen, mens hans liv utenfor lerretet gjenspeilte hans engasjement for personvern, miljøsaker og kunst. Rest in peace, Robert Redford.