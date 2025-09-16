Verdensnyheter
Robert Redford går bort 89 år gammel
Skuespiller, regissør og aktivist huskes som Hollywood-ikon og forkjemper for uavhengig film.
Vi har nettopp fått nyheten om at Robert Redford, en av Hollywoods mest varige hovedrolleinnehavere og senere en feiret regissør og aktivist, er død i en alder av 89 år. Han var kjent for klassikere som Butch Cassidy and the Sundance Kid og The Sting, og kombinerte sjarm og talent i en karriere som strakte seg over flere tiår. I tillegg til sin stjernekraft omformet Redford filmindustrien gjennom Sundance Institute and Festival, og ga næring til generasjoner av uavhengige filmskapere. Regidebuten hans, Ordinary People, ga ham topp utmerkelser i bransjen, mens hans liv utenfor lerretet gjenspeilte hans engasjement for personvern, miljøsaker og kunst. Rest in peace, Robert Redford.