Robert Rodriguez regisserer i sesong to av The Mandalorian

Tidligere i vår begynte det å ryktes om at Texas-fødte Robert Rodriguez skulle være med på å lage noen av episodene til den andre sesongen av The Mandalorian, og nylig bekreftet han dette på Facebook:

"I am truly humbled to say I have now had the very rare privilege of directing the biggest star in the universe. Star Wars #TheMandalorian #MayThe4th #StarWarsDay"

Hvor mange episoder han er innblandet i er ukjent. Med tanke på at hans filmer ofte har et western-preg og/eller fokus på sci-fi (blant annet Alita: Battle Angel, Sin City og Desperado), virker han som et ypperlig valgt for The Mandalorian.

Første sesong bestod av åtte avsnitt skapt av Dave Filoni, Rick Famuyima, Deborah Chow, Bryce Dallas Howard og Taika Waititi.