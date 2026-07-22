Roberto Ayala beklager at han dyttet Dani Olmo i VM-finalen: «Det var ikke et slag, slik noen hevder

HQ

Roberto Ayala, assistenttrener for Lionel Scaloni på det argentinske landslaget, ble fanget av kameraene da han tilsynelatende slo til den spanske spilleren Dani Olmo etter VM-finalen – en handling som kom i tillegg til andre kontroverser, som Leandro Paredes’ angrep på Gavi og Eric García. I et intervju med den lokale radiostasjonen Valencia Capital Radio i Spania sa Ayala at han ikke hadde til hensikt å skade ham, og han ba om unnskyldning.

«Det var mer et dytt enn noe annet. Det var ikke et slag, slik noen hevder. Det ble bare stående der. Det var en reaksjon på noe han sa. Hvis jeg ser Dani Olmo, skal jeg be ham om unnskyldning ansikt til ansikt», sa Ayala.

«Jeg så at det brøt ut en krangel på midtbanen, og vi prøvde å gå bort og hente spillerne våre for å hindre at det eskalerte på den måten», fortalte Ayala. «Jeg tar ansvar for det jeg gjorde. Min intensjon var å gå inn og skille dem, ikke noe mer. Noen ganger opplever man ting som får hjertet til å slå fort, men det er ingen unnskyldning, og stillingen jeg har er svært viktig.

Ayala ønsket imidlertid også å forsvare seg selv og laget sitt mot en viss «fiendtlighet mot Argentina», en kampanje mot dem der alle så ut til å ønske at de skulle tape, og hvor det ble hevdet at de ikke spiller fotball av samme kvalitet som Spania eller andre lag. «Det er den fotballen vi føler for, og vi prøver å gi glede til folket vårt», og la til at det var andre gestus fra de spanske spillerne som ikke blir fremhevet av pressen.

Ayala har en nær tilknytning til Valencia, hvor han spilte som forsvarsspiller mellom 2000 og 2007, vant to seriemesterskap (2002 og 2004, det siste ble ikke vunnet av Real Madrid, Barcelona eller Atleti) og ble nummer to i Champions League.