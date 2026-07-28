Roberto Mancini blir ny landslagstrener for Italia, ny teknisk direktør utnevnt

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Roberto Mancini er nå den mest sannsynlige kandidaten til å bli valgt som ny landslagstrener for det italienske landslaget. Ifølge en rapport fra Reuters vil Mancini snart bli utnevnt, valgt av Giovanni Malagò, presidenten i forbundet som ble utnevnt i juni. Landslaget har vært uten trener siden Gennaro Gattuso trakk seg i april etter tapet mot Bosnia-Hercegovina og at laget for tredje gang på rad ikke klarte å kvalifisere seg til VM.

Beslutningen ble tatt etter et møte i det italienske fotballforbundets styre tirsdag. Dette kommer etter mislykkede forsøk på å hente inn Pep Guardiola og Andrea Pirlo, som nesten var bekreftet inntil kontroversen spredte seg: han hadde kommersielle bånd til et russisk spillselskap med tilknytning til Putin. Tilbudet til Pirlo ble trukket tilbake, og de tekniske direktørene Paolo Maldini og Leonardo Araújo trakk seg. Claudio Ranieri ble også valgt som forbundets nye tekniske direktør på tirsdagens møte.

Roberto Mancini, tidligere italiensk landslagssjef mellom 2018 og 2023, som vant UEFA Euro 2020-trofeet – Italias siste store trofé etter VM i 2006. Mancini ble landslagstrener for Saudi-Arabia i sesongen 2024–25, og har senest vært trener for Al-Sadd.