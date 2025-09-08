Robin-filmen Dynamic Duo blir omskrevet hos DC

Dynamic DuoFilmen som følger Jason Todd og Dick Grayson som foreldreløse tyver som kjemper for å overleve i Gothams gater, får et nytt manus. Filmen vil nå bli skrevet av Scott Neustadter og Michael H. Weben.

HQ

Neustadter og Weben er mest kjent for sitt arbeid med 500 Days of Summer og The Disaster Artist. Filmen vil fortsatt være en animasjonsfilm, med en blanding av tradisjonell animasjon, dukketeater, animatronikk og CGI, noe som gjør at den ikke høres ut som noe vi har sett før.

TheWrap bemerker at Warner Bros. ikke offisielt har kommentert omskrivningen, men filmen er planlagt for en lansering i juni 2028, så det ser ikke ut til å være noe hastverk for øyeblikket. Batman-regissøren Matt Reeves skal produsere, sammen med James Gunn og DC-sjef Peter Safran.