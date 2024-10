Robin nummer én og to får en animasjonsfilm kalt Dynamic Duo

Fremtiden fortsetter å bli mer og mer spennende for DC-fans, og kort tid etter at en Bane og Deathstroke-film ble avslørt har James Gunn nå flere gode nyheter.

HQ

Via Threads avslører Gunn at han er "over the moon excited to announce" en animasjonsfilm med Dick Grayson og Jason Todd, Robin nummer en og to, i hovedrollene, passende nok kalt Dynamic Duo. Og det er ingen vanlig tegnefilm, men vi kan se frem til "en blanding av animasjon, dukketeater og CGI" takket være et samarbeid mellom Warner Bros. Animation, animasjonsstudioet Swaybox og Matt Reeves' (The Batman) produksjonsselskap 6th & Idaho.

Vi vet ikke når den kommer ut, men det blir først og fremst på kino. Det har vært flere Robins enn disse to i DC-historien, men de er uten tvil de mest kjente og klassiske. Det er ennå ikke bekreftet om filmen er knyttet til det nye DC-universet, men med tanke på at DC-sjefene James Gunn og Peter Safran er produsenter, er det absolutt håp om det.