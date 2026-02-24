Roblox 4D-generasjonen kommer takket være kunstig intelligens, og det er bare fantasien som setter grenser

HQ

Roblox fortsetter å samle millioner av spillere hver dag, og plattformen tilbyr uendelig mange forskjellige moduser der alle, unge som gamle, kan finne noe interessant å gjøre. I går fortalte vi deg om Baddies-modus, og i dag vil vi forklare hvordan den implementerer 4D-generering ved hjelp av AI for å skape ethvert element vi kan tenke oss.

Under slagordet "real-time dreaming" gjør Robloxs 4D-teknologi det mulig å generere fullt funksjonelle objekter, noe som betyr at en spiller for eksempel kan be om en krokodilleformet bil og lage et objekt som allerede har hjul, fysikk og setelogikk klar til bruk. Alt de trenger å gjøre, er å sette seg inn og kjøre.

Dette åpner for at brukerens fantasi bokstavelig talt kan sette grenser og skape alle slags interaktive objekter i Roblox for å forbedre en hvilken som helst spillmodus eller -opplevelse.

Hvordan ville du brukt denne 4D-generasjonen? Synes du dette er en av de positive sidene ved AI, eller er det bedre å holde seg unna denne typen spill?