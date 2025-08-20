Roblox forbyr alt erotisk innhold

HQ

RobloxEn av verdens største digitale plattformer for spill og sosial interaksjon, skjerper nå reglene for voksent innhold. Selskapet har kunngjort at alt materiale som kan oppfattes som erotisk eller seksuelt, nå er forbudt, selv innhold som bare antyder slike aktiviteter.

Endringen kommer bare noen dager etter at Roblox ble saksøkt av en dommer i USA, som hevdet at tjenesten er fylt med potensielt skadelig innhold og miljøer for barn.

Kritikere har lenge påpekt at den ellers så barnevennlige plattformen har slitt med å holde upassende innhold under kontroll. I henhold til de nye reglene vil uklassifisert materiale bare være synlig for utviklerne selv. Roblox jobber også med metoder for raskt å kunne identifisere og håndtere brukere som utviser upassende eller voldelig atferd.

Matt Kaufman, Roblox' Chief Safety Officer, forklarte :

"Vi har sett at Social Hangouts - opplevelser der det primære formålet er å chatte med andre brukere som brukeren eller deres avatar - noen ganger kan inneholde upassende brukeratferd når de inkluderer visse innstillinger. Selv om disse innstillingene ikke er i strid med våre gjeldende retningslinjer, har vi observert høyere forekomst av upassende brukeratferd i dem, så vi begrenser noen av dem ytterligere fra våre yngre brukere."

Ytterligere endringer gjelder for yngre spillere. Brukere under 17 år vil ikke lenger ha tilgang til private virtuelle rom som bad, soverom, barer eller nattklubber. Ifølge Kaufman handler beslutningen om å beskytte mindreårige fra miljøer der det er observert høyere forekomst av upassende oppførsel.

Kort sagt signaliserer Roblox et kraftig skifte i policy - et forsøk på å gjenvinne kontrollen over omdømmet sitt etter kraftig kritikk.

