Roblox gjør de mest populære spillene til skamme med sitt antall aktive spillere

HQ

Roblox er en plattform som går lenger enn bare å spille, og som skaper personlige opplevelser for spillerne med utrolig mange moduser. Med så mye variasjon og populære tilbud som "Dress to Impress" og"Baddies", er det ikke rart at millioner av spillere verden over bruker fritiden sin på Roblox.

Som vi kan se i dette LinkedIn-innlegget der det nevnes at Roblox ønsket å beholde 10 % av alle videospillspillere, kan vi, hvis vi ser på de siste tallene deres, si at de var altfor pessimistiske i sine uttalelser.

På tidspunktet for denne sammenligningen var de tre spillene med flest spillere Counter-Strike med 1,5 millioner spillere, Dota 2 med nesten 800 000 og PUBG med omtrent en halv million. De tre mest populære Roblox -modusene hadde på tidspunktet for sammenligningen henholdsvis 827 000, 793 000 og 758 000 aktive spillere, noe som er praktisk talt det samme som de andre spillene, til tross for at de er franchises med mye lengre historie og større tilsynelatende popularitet sammenlignet med Roblox.

Ligger spillverdenens fremtid i Roblox? Er det det sanne metaverse?