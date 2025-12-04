Roblox har nå blitt forbudt i Russland

HQ

Den amerikanske spillplattformen Roblox trenger knapt noen introduksjon, og tjenesten har blitt et globalt fenomen der skaperne ofte tiltrekker seg flere titalls millioner spillere. Men det er ikke alle som er like glade for dette, og det inkluderer den russiske regjeringen.

Yahoo melder nå at de rett og slett har utestengt Roblox, og den offisielle forklaringen fra myndighetene skal være at plattformen inneholder "upassende innhold som kan ha negativ innvirkning på barns åndelige og moralske utvikling". Russland er ikke først ute med å forby Roblox, og slutter seg nå til Hviterussland, Irak, Qatar og Tyrkia, som tidligere har tatt samme beslutning.

Yahoo skriver at kritikerne mener dette er nok et forsøk på å begrense kommunikasjonen med omverdenen og kontrollere internett, som allerede er sterkt regulert og sensurert i Russland. Så sent som i forrige uke ble det for eksempel rapportert at den populære meldingsappen WhatsApp også står i fare for å bli forbudt i landet.

WhatsApp har rundt 100 millioner daglige brukere, men vi vet ikke hvor mange av dem som er russere.