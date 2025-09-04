Roblox krever obligatorisk aldersverifisering for alle spillere

HQ

Å være en av verdens mest populære spillplattformer med millioner av daglige aktive brukere betyr dessverre også at man tiltrekker seg en god del uønskede aktører. Dette har lenge vært et problem for Roblox, noe som har ført til gjentatt kritikk for utilstrekkelig beskyttelse av de yngste spillerne. Nå har selskapet bak plattformen bestemt seg for å ta et stort skritt fremover.

Innen utgangen av året vil Roblox innføre obligatorisk aldersverifisering for alle brukere. Målet er klart: å beskytte personer under 13 år ved å begrense deres mulighet til å bruke chat og andre sosiale funksjoner. I tillegg planlegger plattformen å innføre systemer som gjør det vanskeligere for voksne å kommunisere med mindreårige, med mindre de allerede kjenner hverandre utenfor spillet.

Roblox har allerede testet aldersbekreftelse for tenåringskontoer, der brukerne kan bekrefte identiteten sin ved å laste opp en selfie eller gyldig ID. Den nye policyen vil nå utvides til å gjelde hele brukerbasen. Selv om mange foreldre trolig vil ønske tiltaket velkommen, reiser det likevel noen juridiske spørsmål. Hvor stort ansvar bør spillutviklere og plattformleverandører forventes å påta seg når det gjelder aldersverifisering og overvåking av interaksjoner?

Hva synes du om denne løsningen - bra eller dårlig?