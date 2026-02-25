Roblox lanserer ny kosmetikk basert på denne månedens feiringer, som karnevalet i Rio de Janeiro og kinesisk nyttår

HQ

Roblox Roblox er et møtepunkt for millioner av spillere av alle raser og aldre, og derfor inkluderes det gradvis nye kosmetiske gjenstander basert på tradisjoner fra ulike land og kulturer, slik at alle har gjenstander de kan identifisere seg med i spillet og som bidrar til å spre tradisjoner og kultur til alle verdenshjørner.

Denne måneden på Roblox er det mulig å få kosmetikk basert på månenyttåret, det vil si det kinesiske nyttåret, det populære karnevalet i Rio de Janeiro og til og med kosmetikk relatert til Ramadan.

Roblox fortsetter å vokse og bevise at det er plass til alt i dens verdener. De siste nyhetene viser dessuten at det vil være mulig å skape alle slags interaktive elementer takket være 4D-generering ved hjelp av kunstig intelligens.

Hvilket festlig tilbehør vil du se i Roblox?