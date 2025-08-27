Roblox setter rekord for flest samtidige spillere på Steam noensinne

HQ

Selv om vi spillere ofte sukker dypt over nok en livløs live-tjenestetittel klinisk blottet for ren underholdning og med all den kjærligheten som legges i urimelig dyre mikrotransaksjoner, er det viktig å huske hvor store disse spillene kan bli når de lykkes.

Roblox er mer en plattform enn et spill, men det er et tydelig eksempel på hva de største spillutgiverne ønsker å oppnå når spillseriene deres i økende grad forvandles til tjenester. Og nå har det nådd en virkelig bemerkelsesverdig rekord. Dexerto rapporterer via Threads at Roblox nylig hadde 47,3 millioner samtidige spillere - noe som er mer enn Steam noen gang har oppnådd (et maksimum på 41,2 millioner, som ble nådd i mars 2025).

Det mest populære Roblox -spillet akkurat nå er Grow a Garden, som alene sto for 22 millioner av disse spillerne, et høyere antall enn noen Steam-tittel noensinne har klart å oppnå.