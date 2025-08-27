Roblox setter rekord for flest samtidige spillere på Steam noensinne
Dette er akkurat den typen suksess alle store utgivere håper på.
Selv om vi spillere ofte sukker dypt over nok en livløs live-tjenestetittel klinisk blottet for ren underholdning og med all den kjærligheten som legges i urimelig dyre mikrotransaksjoner, er det viktig å huske hvor store disse spillene kan bli når de lykkes.
Roblox er mer en plattform enn et spill, men det er et tydelig eksempel på hva de største spillutgiverne ønsker å oppnå når spillseriene deres i økende grad forvandles til tjenester. Og nå har det nådd en virkelig bemerkelsesverdig rekord. Dexerto rapporterer via Threads at Roblox nylig hadde 47,3 millioner samtidige spillere - noe som er mer enn Steam noen gang har oppnådd (et maksimum på 41,2 millioner, som ble nådd i mars 2025).
Det mest populære Roblox -spillet akkurat nå er Grow a Garden, som alene sto for 22 millioner av disse spillerne, et høyere antall enn noen Steam-tittel noensinne har klart å oppnå.