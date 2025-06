Roblox sensasjon Lionhearts: Crusade kommer Steam som en ny tittel

Hvis du er en hyppig Roblox -spiller, er du kanskje litt kjent med Lionhearts: Crusade, en middelaldersk RPG-opplevelse som klarte å nå hele seks millioner spillere. Utvikleren bak dette suksessprosjektet, Credenzio Studios, ønsker nå å bringe spillet til Steam, alt som en del av en helt ny tittel kjent som Lionhearts.

Spillet beskrives som en historisk flerspiller-føydalsimulator som utspiller seg på 1100-tallet under det tredje korstoget. Det vil gjøre det mulig for spillerne å forme historien gjennom sine valg og forfølge en av tre hovedruter; militær, handel og religion.

Totalt vil Lionhearts by på 16 fraksjoner og 14 laugstyper, med over 60 karriereveier og fire religioner. Spillet er bygget for å være historisk autentisk, det har en sømløs og delt åpen verden, ingen skriptede hendelser ettersom alt er i spillerens hender, du vil kunne kjøpe eiendom og beholde det landet som ditt eget, og alt mens du reiser mot Jerusalem i et forsøk på å erobre den hellige byen. Det vil være mulig å tjene penger, men det bemerkes at dette er "etisk" ved kun å tilby "rettferdige kosmetiske kjøp og ingen pay-to-win eller utnyttende mekanikk".

Kickstarter for Lionhearts er nå live, med mål om å generere 200 000 dollar på 30 dager. Du kan få en tidlig smakebit av det Unreal Engine 5-utviklede prosjektet nedenfor.