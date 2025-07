Roblox -sjefen ønsker å gjøre plattformen til en virtuell datingside

HQ

Siden minst 2023 har Roblox -grunnlegger og administrerende direktør David Baszucki åpent diskutert ideen om å legge til en datingfunksjon på plattformen. Men bare for brukere fra 17 år og oppover, og bare for dem som går gjennom ID-verifisering.

Målet er å gjøre det enklere og mer tilgjengelig for voksne å møtes virtuelt på Roblox, for eksempel for å se om det er kjemi før man møtes i virkeligheten. Med dette grepet ønsker Baszucki å nå et eldre publikum (17+), en demografisk gruppe som vokser raskt på Roblox, der nesten 22 % av brukerne angivelig er mellom 17 og 24 år.

Ikke overraskende har forslaget blitt møtt med motstand og kritikk. Spesielt siden nesten halvparten av Roblox' brukere er under 13 år. Og selv om datingfunksjonen vil være rettet mot voksne, er mange fortsatt bekymret for økt interaksjon mellom barn og voksne på plattformen. Kritikerne hevder at det kan gjøre det lettere for voksne å nå mindreårige, noe som kan være både etisk tvilsomt og potensielt farlig.

Baszucki hevder at Roblox ikke lenger bare er et sted for barn. Siden lanseringen har plattformen utvidet seg til å omfatte utdanning, virtuelt sosialt samvær og underholdning for et bredere publikum. Ved å offisielt støtte dating mener han at Roblox kan utvikle seg til å bli et alternativ til tradisjonelle apper som Tinder eller Hinge, men knyttet til brukernes virkelige identitet.

Hva synes du om ideen? Ren galskap eller ganske morsom?