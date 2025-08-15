Roblox-studio stenger ned og truer pedofilijegere med søksmål

HQ

Den negative oppmerksomheten som skaperne av Roblox har fått opp gjennom årene har ofte vært rett og slett overveldende, og mye takket være utviklernes egne avgjørelser og uttalelser, som nok en gang har satt dem i en mildt sagt merkelig posisjon. Youtuberen Schlep har i en årrekke jaktet på pedofile på nettet, i Roblox, i Minecraft og andre steder på nettet. Gjennom Roblox har han blant annet fått seks pedofile arrestert, og at arbeidet hans til syvende og sist beskytter barn som spiller Roblox, trenger man ikke være rakettforsker for å forstå. Roblox' forklaring på at de har bannlyst alle Schleps kontoer og truet ham med søksmål, er at hans og andre pedofiljegeres egen innsats "kan forstyrre deres offisielle etterforskning".

Her kan du se Schleps egen videoanmeldelse av det som skjedde.