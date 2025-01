Roblox utgått på Windows 7, 8 og 8.1

HQ

RobloxVerdens mest populære spillplattform og spillopplevelse for barn over hele verden, mister i dag noen av sine minst oppdaterte brukere. Selskapet har avviklet støtten for eldre Windows-systemer som Windows 7, Windows 8 og Windows 8.1. Selv om det kan virke som et logisk skritt i 2025, kan det berøre titusener av de mer enn 100 millioner månedlige brukerne som har benyttet seg av tittelen siden lanseringen i 2006.

RobloxI mellomtiden fortsetter å vokse og utvide tilbudet for å nå enda flere mennesker. Nylig har spillets konto på X lagt ut at støtte for japanske, kinesiske, koreanske, indonesiske og portugisiske videoer har blitt aktivert, og at du nå kan få kontakt med opptil 1000 personer som venner i spillet.

Har du prøvd Roblox, og hva synes du?

