Roblox utviklerne uttaler seg om at spillet er forbudt i Tyrkia

HQ

Den tyrkiske regjeringen var bekymret for barn, og bestemte seg for å forby det populære nettspillet Roblox. Begrunnelsen var blant annet bekymring for innhold, utnyttelse og det faktum at barn kan lage sine egne spill og tjene penger på dem. Det var mange ting som ble ansett som problematiske, så de sørget rett og slett for at ingen i landet kunne spille det.

Utviklerne av Roblox svarte diplomatisk: "Vi respekterer lover og regler i de landene vi opererer i, og vi deler de lokale lovgivernes engasjement for barn. Vi ser frem til å samarbeide for å sikre at Roblox er tilbake på nettet i Tyrkia så snart som mulig."

En nettplattform for mindreårige er selvsagt ikke lett å administrere, og utviklerne har tidligere fått mye kritikk fra ulike sektorer. I USA har barn for eksempel blitt kritisert for å bli eksponert for seksuelt innhold, og det har blitt hevdet at spillet ikke har klart å filtrere slikt innhold, selv om utviklerne sier at det er en trygg plattform for barn å være på.

Vi får se om utviklerne klarer å tilfredsstille de tyrkiske myndighetene slik at spillere i landet kan få tilgang til det igjen.