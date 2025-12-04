Robocop har blitt hedret med en statue i Detroit

HQ

Detroits mest berømte politimann, Robocop, debuterte i 1987 i Paul Verhoevens storfilm med samme navn. Den velskrevne, mørke og sterkt samfunnskritiske filmen ble et popkulturelt fenomen som fortsatt er relevant i dag.

Dette gjelder ikke minst i spillverdenen, og så sent som i sommer ble Robocop: Rogue City - Unfinished Business lansert. Nå, etter lang og tro tjeneste, hedres politimannen i hjembyen Detroit med en virkelig imponerende bronsestatue. Det er et gedigent verk, som måler nesten 3,5 meter og veier 1 600 kilo.

Til tross for kulde og snøstorm skal det ha vært mange mennesker som ville se statuen bli plassert på Eastern Market. Detroit News skriver at ideen til statuen kom fra sosiale medier, der noen spurte om ikke Detroit burde ha noe lignende som Rocky Balboa statuen i Philadelphia, og foreslo Robocop.

Statuen ble finansiert gjennom crowdfunding, og kunstneren Giorgio Gikas har jobbet med den i tre år. Detroit har nå fått et nytt landemerke og en turistattraksjon å være stolt av.