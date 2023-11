Robocop: Rogue City feirer lanseringen med en ny trailer

HQ

Hvis du for noen år siden hadde fortalt meg at vi ville få et nytt Robocop-eventyr med Peter Weller tilbake som originalversjonen av tittelfiguren (eller Alex Murphy, han er tross alt et menneske), ville jeg ha grått som et lite barn. Men... nå er vi her, og Robocop: Rogue City lanseres i dag.

Hvis du allerede har lest vår ganske positive anmeldelse og vil se mer fra spillet før du bestemmer deg for å kjøpe det eller ikke, har vi også en lanseringstrailer å by på. Den gir oss en kort introduksjon til historien, men viser også mye gameplay, miljøene og noen kule onelinere.

Sjekk den ut nedenfor.