Robocop: Rogue City har fått New Game+

Tidligere denne måneden ble det avslørt at det overraskende underholdende skytespillet Robocop: Rogue City skulle få en New Game+, en måte å spille spillet på nytt med alle dine "tidligere opplåste ferdigheter og Auto-9-oppgraderinger" intakt, som nå er lansert.

Men det er ikke alt, for utviklerne har delt et blogginnlegg på Steam der de avslører at vi også får mer innhold, blant annet en ny vanskelighetsgrad med det treffende navnet There Will be Trouble og et Golden Auto-9-skin å låse opp.

Nedenfor finner du en trailer som viser hva som er nytt, og en skikkelig endringslogg finner du lenger ned:

