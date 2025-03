RoboCop: Rogue City overskrifter april 2025 PS Plus-spill

HQ

Sony har kunngjort PlayStation Plus-spillene for april 2025, for alle abonnenter på PS5 og PS4 (PlayStation Essential, Extra og Premium). Disse titlene vil være tilgjengelige fra 1. april, og er RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre og Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory.

Alle abonnenter vil ha tilgang til disse spillene, og de vil forbli i samlingen deres så lenge de har et aktivt abonnement på den betalte nettjenesten (de er ikke en del av spillkatalogen, så de vil ikke bli fjernet). Månedens stjerne er RoboCop: Rogue City, et vel ansett "AA"-skytespill fra Nacon som er veldig trofast mot 80-tallsklassikeren, og som vil få en frittstående utvidelse, Unfinished Business, i sommer. Husk at RoboCop er eksklusivt for PS5, ikke PS4.

Alle tre spillene vil være tilgjengelige for å kreve 1. april. 31. mars blir siste dag for å laste ned Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate og Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection som en del av mars PS Plus-spill.