Robocop: Rogue City studio jobber med et "uannonsert action-RPG-prosjekt"

Mange mennesker, inkludert oss, ble imponert over hvor godt utvikleren Teyon klarte å bringe den originale Robocop til liv i fjorårets action-blockbuster Robocop: Rogue City.

Mange lurer selvfølgelig på hva deres neste prosjekt blir, og noen håper på et nytt Robocop-eventyr. Men det ser ikke ut til å være tilfelle. Ørneøyne Reddit-brukere har lagt ut stillingsannonser som gir oss noen ledetråder om hva de har i vente.

Spesielt kan vi se at Teyon jobber med et "uanmeldt action-RPG-prosjekt", som tilsynelatende blir utviklet med Unreal Engine 5 og vil bli utgitt for "PC og konsoll". I tillegg til Robocop har Teyon tidligere jobbet med Terminator: Resistance og Rambo: The Video Game, og det ser ut til at de kan fortsette å jobbe med klassiske filmfranchiser, ettersom de også trenger en cutscene-designer som har "erfaring med å jobbe med skuespillere på sett".

Vi antar at det vil ta omtrent to år før vi finner ut hva de har i vente, men med tanke på hvor bra Robocop: Rogue City var - er vi oppriktig nysgjerrige.