Robocop: Rogue City - Unfinished Business: Jeg ville kjøpt det for en dollar!

Jeg har et par tilståelser å gjøre før jeg begynner denne forhåndsvisningen i sin helhet: Jeg har ikke sett Robocop-filmene, og jeg har heller ikke spilt Teyons action-shooter Robocop: Rogue City. Men siden jeg var til stede på BigBen Week i forrige uke, ble jeg på en eller annen måte posisjonert som den beste personen til å sjekke ut den kommende, frittstående utvidelsen Unfinished Business.

Unfinished Business kommer fra utvikleren Teyon som drømte om en DLC og deretter innså at drømmene deres passet bedre til en utvidelse. Unfinished Business utspiller seg etter hendelsene i hovedspillet, og Alex Murphy drar til Omni Tower - en struktur satt opp av OCP for å kontrollere alle robothåndhevingsenhetene i Detroit - etter at det er invadert av en fiendtlig, leiesoldatstyrke.

Denne fiendtlige styrken kan potensielt ta kontroll over alle robotene i området rundt, og innsatsen er derfor høy nok i Unfinished Business. Utvidelsen tar i stor grad form som en actionfilm, med en strammere og slankere struktur enn grunnspillet. Her er det bare oppdrag å fullføre, og selv om sidemål kan gi deg noen ekstra ting å gjøre, er det ikke noen åpne områder å utforske. Det er en syklus av å trampe fra det ene miljøet til det andre og skyte alle og enhver som står i veien for deg.

Tiden jeg fikk tilbringe med Robocop: Rogue City - Unfinished Business var derfor en virvelvind av strålende blodig action. Våpenleken er supermorsom og forfriskende, ettersom du egentlig spiller som et vandrende tårn, ikke helt uforgjengelig, men sterk nok til at du føler deg som en actionhelt fra 80-tallet. Nye fiender som flygende droner og soldater med skjold gjør at du ikke føler at du bare kan ta ut alle med et enkelt hodeskudd, og de nye nedtagningene er en komisk voldelig avveksling når du finner en fiende som venter ved et gult objekt.

I tillegg til nedtagninger har Robocop også en håndfull nye verktøy i det pansrede ermet. Grunnpistolen hans - Auto-9 - kan få en rekke oppgraderinger som gjør at den føles enda mer som det beste våpenet i spillet. Du får også tilgang til noen nye våpen, som Cryo Gun, som kan samhandle med både omgivelsene og fiendene.

Selv om disse tilleggene er ganske innovative, vil de største tingene nye og gamle spillere vil legge merke til, komme i utvidelsens historie. Som en del av historien, som ser figurer fra Robocops fortid som skurken Cassius Graves gjenoppstå, får vi spille som forskjellige karakterer. I forhåndsvisningen opplevde jeg en av de beste maktfantasiene de siste årene da jeg spilte som en ED-209-enhet. Vel, maktfantasien varte helt til jeg bestemte meg for å prøve å gå ned noen trapper. Som en del av utvidelsen vil du også kunne spille som Alex Murphy før han ble Robocop. Det virker som om fortellingen har et sterkere fokus denne gangen. Det er fortsatt mye action, men ettersom det vil ta spillerne rundt 8 timer å fullføre Unfinished Business, gir den mer lineære strukturen en kortfattet historie, igjen mer beslektet med en spillbar actionfilm.

Hvorvidt dette legger til nok for Robocop: Rogue City-spillere til å bli begeistret for øyeblikket ser ut til å være oppe i luften. Så vidt jeg kunne fortelle fra å snakke med andre journalister på arrangementet, virker det som om Unfinished Business i det store og hele legger til mer Robocop, men ikke gjør noen vesentlige endringer. I stor grad ser det ut til at formelen til Robocop: Rogue City var en vinnende en, men hvis du går inn i denne utvidelsen og forventer at det skal være massevis av tilleggsfunksjoner, ser det ut til at de viktigste samtalepunktene er noen få nye fiender, våpen og den nye narrative kampanjen.

Hvis du, som meg, er helt ny i Rogue City, ser Unfinished Business så langt ut som en flott introduksjon, selv om den er satt etter hendelsene i hovedspillet. Karakterer som Robocop kan kastes inn i et hvilket som helst scenario, og du vil være i stand til å plukke opp hva som skjer ganske raskt. Den lineære strukturen til Unfinished Business gjør at du bare kan kaste deg ut i handlingen. Utvidelsen er ikke for lett, la jeg merke til. Selv om jeg ikke døde på den normale vanskelighetsgraden, ble det raskt vanskelig, så skytespillere som vil ha en utfordring, vil definitivt finne en med de høyere vanskelighetsgradene. Ellers er det vanskelig å finne flere ting å si om denne utvidelsen. Det er mer Robocop, uten mye ekstra polering, men en sterk nok kjerne til å gjøre det til en jevn eksplosjon.