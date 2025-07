Robocop, Wuchang: Fallen Feathers, Grounded 2 og fem andre titler kommer til Game Pass

HQ

Vi visste allerede at Grounded 2 og Wuchang: Fallen Feathers skulle komme til Game Pass, og at de ville bli lagt til på lanseringsdagen i juli, men det er mye mer enn det som er på vei til Microsofts abonnementstjeneste i løpet av de neste to ukene.

Xbox Wire har kunngjort at følgende åtte titler snart vil bli lagt til Game Pass (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Standard ved lansering, spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå være tilgjengelig for Xbox Standard) :



Robocop: Rogue City (Cloud, PC og Xbox Series X|S) - 17. juli



My Friendly Neighborhood (Cloud, Xbox og PC) - 17. juli*



Tilbake til morgengryet (Cloud, Xbox og PC) - 18. juli*



Abiotic Factor (Cloud, PC og Xbox Series X|S) - 22. juli*



Wheel World (Cloud, PC og Xbox Series X|S) - 23. juli*



Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, PC og Xbox Series X|S) - 24. juli*



Grounded 2 (forhåndsvisning av spillet) (Cloud, PC og Xbox Series X|S) - 29. juli*



Farming Simulator 25 (Cloud, Xbox og PC) - 1. august



Som vanlig er det også andre fordeler tilgjengelig, som du kan lese mer om på Xbox Wire. Denne gangen inkluderer disse Exclusive Monthly Gift Bundle for Asphalt Legends Unite og Prodigy Supercharge Pack for Apex Legends.

Hvilket spill vil du begynne med?

Følgende tre spill vil bli fjernet fra tjenesten 31. juli, men du kan få rabatt på dem gjennom abonnementet ditt hvis du vil beholde noen av dem :