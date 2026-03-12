Roborock er for tiden den mest suksessrike smarte rengjøringsroboten

HQ

Mange av oss kjenner Roborock fra deres smarte støvsugerroboter, og det kinesiske selskapet er tilsynelatende størst i verden i dette markedssegmentet. Faktisk er Roborock nå verdens største merkevare når det gjelder forsendelser og markedsandeler: De totale forsendelsene var på 5,8 millioner enheter, og det tilsvarte en markedsandel på 17,7 % i 2025, når man ser på alle husholdningsroboter (for eksempel robotstøvsugere, robotgressklippere og andre rengjøringsroboter).

Ifølge IDC (International Data Corporation) - og rapportert av STT - nådde de globale leveransene av rengjøringsroboter 32,72 millioner enheter i 2025, noe som tilsvarer en årlig vekstrate på 20,1 %.

Som forventet vil kunstig intelligens være en viktig faktor for smarte rengjøringsroboter både nå og i fremtiden. Dette innebærer blant annet å kombinere informasjon fra flere sensorer, forstå omgivelsene og kontinuerlig forbedre unngåelse av hindringer og ruteplanlegging.