Roborock F25 Ace

Som du kan se i videoen over, tok vi i fjor en titt på Roborocks Flexi Pro, og det var faktisk første gang vi her på Gamereactor hadde en helt positiv opplevelse med dette nye såkalte "wet-dry"-segmentet, som kombinerer støvsuging og mopping på samme måte som en moderne robotstøvsuger.

Den har vært et år under utvikling, men nå er Roborock klar med en direkte erstatning, en oppdatering, og de kaller den F25 Ace, og den gjør igjen mye av det samme som vi er vant til fra dette produktsegmentet. Det er en tradisjonell støvsuger i Dyson-stil med et støvsugerhode som suger opp støv, skitt og rusk i en beholder, ikke en støvsugerpose, men en mopprulle som fuktes av vann fra en annen beholder med rent vann, som deretter vasker gulvet samtidig. Mopprullen roterer og gir derfor i teorien samme effekt som hvis du bruker friksjon til å skrubbe gulvet med såpevann.

Det er mange ting å like med F25 Ace, akkurat som med Flexi Pro. Den innebygde motoren gjør at en enhet som kunne ha føltes litt tung å skyve rundt, plutselig blir lett, og det medfølgende stativet gjør det enkelt å lade den opp mellom rengjøringsøktene. Til og med vinkelen på Flexi Pro er tilbake, noe som betyr at den kan komme helt ned og rulle flatt, slik at du kan komme under selv den laveste sofaen.

Og det er kraft også. F25 Ace leverer 20 000 Pa, noe som ikke er noe å kimse av, og takket være et 4000 mAh-batteri får du rundt 60 minutters kontinuerlig rengjøring på en enkelt lading og en oppladingstid på rundt seks timer. Det er ikke dårlig, spesielt ikke når den heller ikke bråkte mer enn 70 dB i testen vår og bare trengte vann omtrent hvert sekund mens den rengjorde første etasje, takket være den 740 milliliter store rentvannstanken.

Det finnes også en ekstremt effektiv app som hjelper deg med å kontrollere hvordan du... ja, kontrollerer F25 Ace, og dessuten er suge- og skrubbekraften så imponerende at den nesten eliminerer behovet for å gi gulvene en god skrubb en gang i blant.

Men det er fortsatt noen svakheter, og dette er ikke spesielt rettet mot Roborock, men stort sett alle som lager disse våttørkemaskinene. Det er fortsatt frustrerende at fordi alt smusset du støvsuger absolutt må havne i skittenvannstanken, vil den mugne nesten umiddelbart hvis du ikke bruker stativets innebygde selvrengjøringsprogram. Dette programmet hjelper heller ikke, for i vårt tilfelle mugner innholdet uansett etter 24 timer, slik at man må tømme en av vannbeholderne etter nesten hver rengjøring. Vi har små barn som kaster mat på gulvet, så det må man ha i bakhodet, men det er likevel frustrerende å se at dette problemet kommer tilbake igjen og igjen.

Når det er sagt, er F25 Ace fortsatt den mest effektive implementeringen av denne spesifikke ideen, og hvis du er hekta på konseptet med å kombinere to rengjøringsmidler i ett og ikke betale for mye mer enn en ny Dyson, leverer Roborock igjen. De er virkelig en nøkkelaktør på dette området, og derfor er Ace, til tross for et enkelt kritikkpunkt, fortsatt en gullmedaljeanbefaling.