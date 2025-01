Roborock Qrevo Curv

Mens andre merker som kontinuerlig produserer robotstøvsugere kan innovere ved å forbedre sugeeffekten eller andre iterative tiltak, har vi tidligere berømmet Roborock for ikke å hvile på laurbærene, men for å tenke utenfor boksen og produsere produkter som forsiktig presser hva som er teknisk mulig og hva vi har råd til å forvente.

HQ

Under CES-messen presenterte de Qrevo Curv, og vi er glade for å kunne rapportere at Roborock nå ikke bare har produsert den kanskje beste robotstøvsugeren på markedet, men at de nok en gang har redefinert forventningene til hva et slikt luksuriøst apparat kan gjøre.

Først og fremst er Curv et underverk når det gjelder de faktiske spesifikasjonene. Selve basen er bitteliten og har endelig fått en ansiktsløftning, noe som gjør hvert hjørne mykere og den generelle estetikken mer åpen. Borte er de hyperindustrielle rette vinklene, som i stedet er erstattet med noe Apple like gjerne kunne ha designet - det er et kompliment eller en kritikk, avhengig av øynene dine. Men etter min personlige mening trenger robotstøvsugere en omveltning i form av en remix av vanlige forventninger, og det er akkurat det som skjer her.

Det er plass til 2,4 liter rent vann og 2,4 liter skittent vann. Det er ikke akkurat det beste, men det er nok til å rengjøre et helt hus et par ganger, og da mener jeg rundt 100 kvadratmeter. Den returnerer seg selv når den er ferdig, og den tørker til og med brukte mopper - alt du kan forvente. Dette er imidlertid kombinert med en sugekraft på 18 500 ppa - sammenlignet med de rundt 8000 ppa som en Ecovacs X2 Omni kan oppnå.

Dette er en annonse:

Selve støvsugeren er fortsatt sirkulær, noe som kan komme til å endre seg i fremtiden, og LiDAR-systemet stikker fortsatt opp, så selv om det bare er 10 centimeter høyt, hindrer det støvsugeren i å komme under de laveste sofaene. Nå som Ecovacs har bevist at systemet kan implanteres i selve enheten uten at det går ut over skanneevnen, ville det passe Roborock godt å følge etter. Når det er sagt, er det et frontmontert RGB-kamera som kan gjenkjenne 60 objekter (og flere kommer til), og det er all funksjonaliteten du forventer, fra en høyttaler og mikrofon for samtaler, til et spesielt børstehode som effektivt eliminerer behovet for å fjerne hår.

Men hvorfor heter den egentlig "Curv"? Jo, det er på grunn av det nye AdaptiLift-chassiset (ja, alt skal ha sitt eget navn), som gjør at Curv kan heve seg hele 10 millimeter. Vi har testet det selv i forbindelse med denne anmeldelsen, og konklusjonen er at spesielt hindringer nå er lettere å forsere for Curv, og det er ganske vilt å se den løfte seg selv opp og deretter tumle over hindringer som tidligere ville ha vært umulige.

Det finnes selvfølgelig begrensninger, og Roborock sier selv at Curv kan overvinne hindringer på opptil fire centimeter - vi har fortsatt en dørterskel mellom stuen og toalettet som rett og slett ikke kan forseres, men dette er likevel et kvantesprang fremover.

Dette er en annonse:

Dette er kombinert med en fantastisk app som fortsatt er fylt med litt oppblåsthet, for eksempel den klønete AI-assistenten som fortsatt spør ut i verdensrommet "Jeg er her" uten at noen spør henne om noe, men bortsett fra det er det alt du kan forvente her, og selve designet er fortsatt avgjort utmerket. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at Roborock har den beste appen på markedet.

Den koster rundt 1 000 pund, noe som er mye, men det er ikke mer enn lignende giganter fra Narwal, Dreame, Dyson og Ecovacs, og her får du et produkt som nekter å sitte stille, men beveger seg, og som igjen flytter grensene for hva som er mulig. Det fortjener ros, så det skal jeg gjøre.