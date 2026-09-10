Roborock RockMow S1

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Det er utrolig lett å la seg forføre av tanken om at man må punge ut med store summer for å få en «skikkelig» robotgressklipper. Det er riktignok slik at markedet vanligvis preges av flaggskipsmodellene, og det er få som kan beskrives som virkelig billige, men poenget er at du enkelt kan velge en såkalt mellomklassemodell og få mange av de samme funksjonene.

Ta for eksempel Roborocks RockMow S1. Den dekker 1 500 kvadratmeter om dagen, er IPX6-sertifisert, har de samme PreciEdge-modulene som de dyrere modellene og tilbyr nøyaktig de samme programvarefunksjonene, inkludert Multi-Zone, Eco-Wildlife Pause Mode og mye, mye mer – alt til priser som starter på rundt 1 100 pund, i stedet for fire ganger så mye.

Denne S115-modellen har ikke noe særpreget utseende. Det 4x4-lignende utseendet til de dyrere modellene er erstattet av en langt mer konvensjonell design, selv om det egentlig ikke spiller noen rolle. Batteriet er på 6 Ah, noe som er nok til å dekke disse 1 500 kvadratmeterne daglig, og den kan kjøre i 150 minutter av gangen før den må tilbake til ladestasjonen.

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Den har bakhjulsdrift og kan derfor «bare» takle stigninger på 24 grader. Selve ladestasjonen trenger ikke en dedikert tilkobling – den kan kjøre på Wi-Fi hvis signalet er sterkt nok, og ellers kan en intern tilkobling holde rede på hvor den befinner seg – med andre ord trenger du ikke et super-mesh-system eller å grave ned kabler. I tillegg kommer appfordelene vi beskrev tidligere, som Multi-Zone-styring, Custom Patterns og andre funksjoner du lett finner i konkurrentenes produkter, men som i det minste ikke mangler her.

Alt i alt er Roborocks app-økosystem allerede ganske godt etablert, og alt fra oppsett til skanning skjedde ved første forsøk, uten noe videre bry. Ved én anledning virket det som om S1 ikke helt klarte å «finne» seg selv, men over flere måneder klippet den plenen trofast innenfor de planlagte intervallene, og med solid effektivitet også.

Den har tre klippeblader som kan klippe mellom 20 og 60 millimeter med elektrisk høydejustering. På lignende Segway-modeller må du gå ut og justere skruene, men her gjøres det elektronisk – strålende!

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Selvfølgelig går ikke alt på skinner – det gjør det sjelden. Det ellers ganske komplekse kamerasystemet om bord hadde en tendens til å feilidentifisere, eller rett og slett ikke gjenkjenne, visse gjenstander på testplenen vår, og som et resultat unngikk den ting den lett kunne ha kjørt over, som tynne grener, og til og med høyt ugress avskrekket den i ett tilfelle.

Men når man tenker på hvor responsiv appen har vært, hvor sømløs oppsettet var, og hvor effektivt Roborocks PreciEdge-kantklippesystem faktisk er, er denne mellomklasse-modellen sannsynligvis den vi vil anbefale til de fleste som leter etter noe fra RockMow-serien.