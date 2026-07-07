Roborock RockMow Z1

Vi har nylig testet Roborock S1 her hos Gamereactor, en robotgressklipper som med rimelighet kan betraktes som en «mellomklasse»-modell. Men som du sikkert allerede vet, handler det for produsentene om å flytte grensene – selv om den gjennomsnittlige forbrukeren i overveiende grad pleier å kjøpe de billigere modellene i en gitt serie – og det gjør de gjennom flaggskipsmodellene sine.

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Så hvis penger ikke er noe problem, kan du bruke 3 000 pund på en Z1, den absolutte toppmodellen. I stedet for å se ut som en typisk gressklipper, ligner denne mer på en slags terrenggående maskin – noe den faktisk er – med firehjulsdrift og evnen til å takle stigninger på opptil 80 prosent (det tilsvarer en helling på nesten 40 grader).

Den er selvfølgelig trådløs – det sier seg selv. Den navigerer ved hjelp av både RTK-satellittteknologi og såkalt «VSLAM», som er en kombinasjon av kameraer og sensorer på selve enheten. Som nevnt har den firehjulsdrift, og det er individuelle styremotorer på forhjulene, noe som gjør at den kan takle de nevnte stigningene, samt hull på opptil åtte centimeter dype.

Det er altså helt klart at vi nok en gang har å gjøre med en ganske kraftig maskin her, og skulle du være i tvil, bør det faktum at den kan vedlikeholde et område på opptil 5 000 kvadratmeter daglig være det endelige beviset. Igjen har vi å gjøre med en robotgressklipper som enten er ment for mer profesjonelle områder, eller for de som rett og slett vil kjøpe toppmodellen uansett hva.

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Den har seks slitesterke kniver og en dobbeltlags klippeskive med en «anti-tilstoppingsfunksjon», noe som i markedsføringsspråket betyr at det er iverksatt tiltak for å sikre at det avklippede gresset ikke setter seg fast inne i maskinen og reduserer klippeytelsen. Videre kan klippehøyden justeres elektrisk fra 20 til 70 millimeter, noe som betyr at du ikke trenger å justere maskinen manuelt for å oppnå et annet resultat.

PreciEdge er også et av de mest presise kantskjæringssystemene vi har sett på en toppmodell under sommerens gressklippertester. Den klipper helt inntil tre centimeter fra vegger og gjerder, og fungerer helt strålende. Samlet sett leverer Z1 et ganske imponerende resultat, og her snakker vi både om dens evne til å takle vanskelig terreng og hvor pent plenen ser ut etterpå.

Videre har vi denne gangen gått litt dypere inn i Roborocks app-økosystem, som virker utrolig modent. Naturligvis er en rekke brukergrensesnittelementer arvet direkte fra appen til robotstøvsugeren deres, og det er bra, siden oppsettet er intuitivt og utrolig smart utformet. Den har innebygd 4G-tilkobling, noe som betyr at det finnes flere måter å opprettholde signalet på, selv om RTK- eller Wi-Fi-signalene skulle svikte. Den er virkelig robust.

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Det eneste virkelige ankepunktet er at Z1 virker litt for forsiktig rett ut av esken. Med det mener jeg at kameraet ser ut til å oppdage potensielle gjenstander som ligger igjen på plenen litt for følsomt. Vi prøvde å legge en liten haug med løv, og den ble registrert som en gjenstand og dermed unngått. Riktignok «noterer» appen hvor objektet befant seg og sjekker det senere, så det er ikke et vedvarende problem, men det kan lett oppstå situasjoner der noe Z1 rett og slett måtte kjøre gjennom, ble identifisert som et hinder.

Z1 er ikke billig, så den passer ikke for alle. De fleste av funksjonene finnes også på billigere modeller, og hvis du ikke er interessert i PreciEdge eller har et større område å dekke, er denne modellen litt for avansert. Når det er sagt, gir den det reneste snittet vi har sett fra en «forbrukermodell», og vi anbefaler den derfor.