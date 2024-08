Roborock S8 MaxV Ultra

HQ

Over tid er det en ganske spesifikk mal for den moderne robotstøvsugeren. Hvis den er plassert i den dyre enden av prisspekteret, er det vanligvis en enkelt roterende støvbørste, som ellers er avtakbar. På baksiden er det roterende mopper laget av en type mikrofiber, som fuktes av en vanntank. Og både under og på slutten av oppgaven går støvsugeren tilbake til en base og skifter vann.

Det er et ganske enkelt konsept, eller om ikke annet er det en etablert standard, og selv om Roborocks helt nye flaggskip, S8 MaxV Ultra (ja, det er et latterlig navn), er nyskapende på en rekke områder, er dette en robotstøvsuger.

Men det grunnleggende er her, og det er gjort mesterlig. Takket være den mekaniske FlexiArm som kan forlenge børstehodet utover, hevder Roborock at den rengjør "kant-til-kant", og det stemmer stort sett. Om ikke annet er den faktisk mer effektiv enn mange konkurrerende modeller, selv om det ville være fornuftig at alle robotstøvsugere var firkantede. Appen fungerer godt, og det er definitivt sømløst å sette den opp og la den skanne overflaten den trenger å rengjøre.

Og så er det disse innovasjonene, og det er faktisk ganske transformerende. Transformative? Neppe, men dette er ganske ville oppgraderinger innenfor rammen av den nevnte malen. For det første har Roborock montert en liten ekstra mopp på den ene siden, nettopp for at gulvrengjøringen også skal komme tett på listene. Denne roterer med et lavere turtall (185), men sitter litt utenfor støvsugerens ytre ramme, og sammen med børsten kan den derfor komme dypere inn i skarpere vinkler i hjemmet. Denne er kombinert med DuoRoller Riser Brush (ja, det er navn her), som består av to roterende gummibørster som både suger og skyver støv og smuss opp i kammeret inne i støvsugeren. Den er mer motstandsdyktig mot lange hår, for eksempel, og etterlater rett og slett langt mindre smuss etter en enkelt kjøring. Og så er det selve moppene. De roterer vanligvis, men her er det en statisk klut som vibrerer i stedet. Denne vibreringen går med 4000 "ganger/min", men gir en mye mer finkornet rengjøring, og den kan til og med løftes opp til 20 millimeter for å unngå å berøre gulvet hvis du vil at den skal holde seg unna et teppe.

Alt dette er viktig, alt dette gjør rengjøringen mer effektiv og gjør den også enklere å vedlikeholde. Men kanskje enda viktigere er det at selv om den nevnte rammen er den samme, brukes det andre og mer effektive løsninger.

Der Roborock egentlig ikke har noe nytt å by på, er når det gjelder programvare og radar. Det er det samme LiDAR-systemet på toppen som stikker veldig langt opp og hindrer støvsugeren i å komme under ganske smale møbler, et problem Ecovacs har løst ved å integrere modulen i fronten. Det er også en svært irriterende stemmeassistent innebygd, som starter samtaler når du ikke vil ha det og generelt er distraherende. Den kan heldigvis slås av, og det kan også andre AI-baserte funksjoner. Ikke alle er ubrukelige, for eksempel finnes det en tilpasset rengjøringsprofil for hjemmet ditt som aktiveres etter noen få kjøreturer og tar spesielt hensyn til hvor det vanligvis er skitt og smuss. Men utover det er det mye fluff her, unødvendig fett som bare forvirrer.

Dette betyr ikke at Roborock S8 MaxV Ultra er en dårlig robotstøvsuger. Tvert imot, den er rett og slett strålende, men for rundt £ 1 400 finnes den også i den øverste enden av prisstigen. Du kan få en Ecovacs X2 Omni, eller en Roomba Combo J9+ - de beste hundene på markedet - for lignende eller til og med mye mindre. Er den konkurransedyktig i dette segmentet? Ja, det er det, og takket være disse nyvinningene kan det godt hende at vi ser på S8 MaxV Ultra som en ny referanse som de andre snart vil kopiere. Du betaler bare godt for privilegiet av å være i forkant.