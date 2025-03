Vi har anmeldt mange robotstøvsugere opp gjennom årene, og de kan i utgangspunktet deles inn i to ulike kategorier; de som flytter grensene for hva en robotstøvsuger kan gjøre, og de som leverer greie, om ikke direkte tilfredsstillende resultater, men uten å være innovative på samme måte. Begge kan gjøre noe, spesielt når vi snakker om noe så pragmatisk som en støvsuger.

Roborock Saros 10 er ikke din Qrevo Curv. Den har en firkantet dokkingstasjon, og selv om den har AdaptLift, har den et mer konservativt utseende. Likevel beskrives den som Roborocks absolutte toppmodell, så man kan trygt si at det hele ble litt forvirrende ganske raskt.

Så kanskje det er verdt å klargjøre hva Saros 10 faktisk kan gjøre. Den har et sug på 22 000 Pa, langt bedre enn Qrevo Curv, og i likhet med Ecovacs og andre har Roborock nå klart å eliminere det utstikkende LiDAR-systemet ved å brette det aktivt inn i enheten, slik at det nå bare er 7,98 cm høyt, noe som gjør det mye lettere å komme inn på trange steder. Det finnes helt nye versjoner av Roborocks helt fantastiske navigasjonssystemer, RetractSense og Reactive AI 3.0, som er gode måter å slå fast at Saros 10 enkelt kan gjenkjenne hindringer, navigere rundt dem og gi en effektiv rengjøring selv om du ikke har "preppet" stuegulvet helt. Det nye VertiBeam systemet skanner vertikalt for å se hvilke gjenstander som kan støvsuges og hvilke som ikke kan støvsuges, og det nye FlexiArm Riser sørger for at selv om støvsugeren fortsatt er rund, kan den nå inn i hjørner og langs lister.

Den har faktisk også AdaptLift -chassiset som gjør at den kan bryte terskler på opptil fire centimeter, så dette er faktisk et stort skritt fremover fra Qrevo Curv på stort sett alle måter - hvis du myser og ser på spesifikasjonslisten.

I tillegg har den mange kraftige funksjoner som faktisk er utviklet for å løse de problemene jeg oftest støter på når jeg tester robotstøvsugere. Hovedbørsten DuoDivide består av to separate børstehoder med et mellomrom i midten, noe som betyr at når hår filtreres rundt, vil det til slutt gli av enten det ene eller det andre børstehodet. Den nye FlexiArm Riser sidebørsten kan heve og senke seg selv for å unngå kollisjoner, og er langt grundigere enn tidligere. Og, ja, vi målte bare 55 dB ved rengjøring av gulv, noe som er langt bedre enn Ecovacs' hovedalternativ.

Og så har vi VibraRise 4.0, som faktisk er et slags comeback for moppeputen i stedet for de to separate, roterende moppene vi har blitt vant til i flaggskipmodellene. I stedet for å skrubbe, vibrerer den 4 000 ganger i minuttet og kan bruke over 8N trykk for å gni bort de verste flekkene. Jeg har faktisk sett en forskjell på ferskere flekker, der VibraRise 4.0 ser ut til å være raskere til å bli kvitt ting som tomatsaus som mine to gutter har sølt på gulvet under middagen.

Og så er det det faktum at Saros 10 er 100 % ladet på bare 150 minutter, og at appen fremstår som ekstremt responsiv og helt på linje med for eksempel Dreames flaggskip. Med andre ord: Roborock er kanskje litt overfylt i sitt eget sortiment, men de vet hvordan de skal lage en veldig, veldig imponerende robotstøvsuger. Saros 10 er imponerende, det er den bare, og sannsynligvis bedre enn stort sett alt annet enn Dreame's X50 Ultra, og det er ikke et dårlig sted å være.

