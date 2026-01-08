Roborock Saros Rover - robotstøvsugeren din kan nå gå i trapper

HQ

En stor ulempe med automatiske støvsugere har siden introduksjonen vært et Darlek-lignende problem: De kan ikke gå i trapper, og er avhengige av mennesker for å flytte dem mellom etasjene.

Denne designfeilen, som hindrer dem i å jakte på kjæledyr, støv og små mennesker i alle etasjer, er nå rettet opp av Roborock, og den nye Saros rover-modellen som ikke bare kan gå opp trappene, men også rengjøre dem.

Den har en "tohjuls benarkitektur" som skal etterligne menneskeben med uavhengig bevegelse, og den kan til og med gjøre små hopp og utføre raske retningsendringer.

I likhet med de fleste moderne forbrukerprodukter spiller kunstig intelligens en stor rolle i kartleggingen av huset og tilpasser seg ulike overflater og trapper, og det er til og med mulig å gå i buede trapper.

Lanseringsdato og pris er foreløpig ukjent.