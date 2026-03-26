Robot blir med Melania Trump på Det hvite hus' AI-utdanningsarrangement

En humanoid robot ble med Melania Trump til Det hvite hus da hun promoterte bruken av kunstig intelligens i utdanningen.

Roboten, som har fått navnet "Figure 03", gikk sammen med førstedamen inn på et teknologitoppmøte, hilste på gjestene på 11 språk og beskrev seg selv som en del av en "historisk bevegelse" innen læring.

Trump sier at kunstig intelligens snart kan gå fra å være telefoner til humanoide lærere som kan gi personlig tilpasset undervisning basert på elevenes tempo og følelsesmessige tilstand.

Som roboten uttalte: "Jeg er takknemlig for å være en del av denne historiske bevegelsen for å styrke barn med teknologi og utdanning. Snart vil kunstig intelligens bevege seg fra mobiltelefonene våre til humanoider som leverer nytteverdi."