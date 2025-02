Robot Chicken får 20-årsjubileumsmaraton

HQ

Robot Chicken, den animerte parodiserien skapt av Seth Green og Matthew Senreich, ble første gang sendt den 20. februar 2005. Siden den gang har den skapt mye latter over hele verden, og den ble berømt for sin latterlige og uhyggelige humor.

For å feire seriens 20-årsjubileum har Deadline avslørt at det kommer en maraton med Robot Chicken på Adult Swim resten av måneden. Hvis du er en amerikansk TV-seer, kan du få med deg dette maratonet fra mandag til torsdag, fra kl. 12:30 ET/PT. Alle 11 sesongene er også tilgjengelige for streaming på Max hvis du ikke har tilgang til Adult Swim.

"For 20 år siden satte vi oss fore å lage en morsom og uventet serie som vi hadde lyst til å se på. Og på en eller annen måte er vi fortsatt her, lager skissekomedie med leker og får hverandre til å le," sier Green og Senreich. "Som alltid er fansen den sanne vinden under vingene våre, og denne nye spesialen kommer til å sveve veldig høyt. Og kanskje bæsje på hodet ditt fra den høyden. Men vi vet alle at det bringer hell og lykke, så se på dette som en gjengjeldelse for støtten deres."

I tillegg til dette maratonet er det også en ny spesial på gang, som parodierer mange reality-TV-kanaler, inkludert TLC, Discovery og The Food Network, og den vil ha premiere i sommer.

