Robotdrosjer er på vei, noe som bekreftes av det estiske multinasjonale mobilitetsselskapet Bolt i et partnerskap med Nvidia

Samkjøringstjenesten Bolt slår seg sammen med Nvidia, som rapportert av Iltalehti. Denne gangen er tanken å akselerere utplasseringen av selvkjørende biler i Europa. Bolt er ambisiøse, for deres langsiktige mål er å ha opptil 100 000 selvkjørende kjøretøy på plattformen innen 2035.

Bolt og Nvidia utvikler en AI-modell som er egnet til å produsere og tilby robottaxitjenester. Samtidig må tjenestene selvfølgelig oppfylle "de mest krevende sikkerhets- og ytelsesstandardene i Europa", sier Nvidia og Bolt i en pressemelding.

Infrastrukturen for selvkjørende kjøretøy er basert på Bolts daglige kjøredata. Arkitekturen må ta hensyn til ulike bymiljøer og varierende regelverk. Bolt tilbyr også matleveringstjenester og utleie av biler, elsparkesykler og elsykler i mer enn 50 land.

AI-modellen for selvkjørende kjøretøy er basert på reelle trafikkdata. Nvidia lager simuleringer og trener AI-en basert på kjøretøydata fra Bolt. For å sikre personvernet behandles Bolts data i samsvar med EUs datasikkerhetsstandarder.

"Bolts data kombinert med Nvidias AI-plattformer og modeller vil bygge et europeisk-ledet tilbud av selvkjørende kjøretøy", sier sjefen for Bolts selvkjørende virksomhet, Jevgenij Kabanov.

Og siden verdenssituasjonen er som den er for øyeblikket, er et annet mål å hjelpe europeiske små og mellomstore bedrifter og universiteter, og redusere deres avhengighet av økosystemer utenfor EU.