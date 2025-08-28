Robothaier, amorfe klumper og mer vil hindre oss i å redde menneskeheten i The Last Caretaker

HQ

The Last Caretaker I det nye overlevelsesspillet er du den siste vennlige roboten som fortsatt fungerer på en ødelagt jord, med et enkelt, men ekstremt vanskelig oppdrag om å redde hele menneskeheten. Som vist i den nye spilltraileren, kan det fort bli ganske tøft på den oversvømte jorden.

Ikke bare blir det en kamp for å få strøm til skipet ditt og sørge for at du har midler til å ta vare på de menneskelige "frøene" du samler inn, men du må også forsvare deg selv og skipet ditt mot de tingene som har overtatt verden i menneskehetens fravær.

Kjøttklumper vil sperre veien for deg. Horder av miniatyrroboter og større maskiner vil prøve å eliminere deg i sin egen søken etter å holde menneskene trygge. Det kan kort sagt bli en tøff tid, men heldigvis finnes det våpen du kan utstyre deg med for å bekjempe truslene du står overfor i The Last Caretaker.

Ta en titt på spilltraileren nedenfor, og hold utkikk etter våre Gamescom-inntrykk som snart lander.