Robothunder skal vokte fotball-VM i 2026

Ifølge Modern Mechanics 24 skal robothunder vokte fansen og deres menneskelige førere under fotball-VM i 2026 i Guadalupe og Monterry.

K9-X heter enheten, og består av fire robothunder med et bredt utvalg av utstyr, og flere kilder hevder at 145.000-183.000 dollar ble brukt på bare fire hunder, som ser ut til å være Unitree Go2-modellen. Basisversjonen koster bare 1.600 dollar, men dette er mest sannsynlig en tilpasset versjon av EDU-varianten som er så dyr at prisen ikke engang er offisiell.

Hundene er ikke bevæpnet, og vil ha som oppgave å gjennomsøke områder, og deres eneste våpen er en høyttaler som kan be deg om å slippe våpnene dine og vente på at en betjent arresterer deg, og livestreame det på video.

Den grunnleggende ideen er naturligvis å bruke hundene til å gå inn i høyrisikoområder og gi betjentene rekognoseringsdata.