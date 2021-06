Roccats Syn Pro Air er nå tilgjengelig i Norge

Tyske Roccat har annonsert at deres nye trådløse premiumheadset for PC, Syn Pro Air, nå er tilgjengelig hos utvalgte forhadlere i norge og via Roccats offisielle hjemmeside. Headsettet byr på en lettvektsdesign med "premium komfort" for PC-gamere, og integrerer også Turtle Beachs høyt anerkjente ekspertise og teknologi. Resultatet er et elegant headset som viser Roccats signaturstil med merkevarens Stellar Wireless-teknologi som gir en solid forbindelse og overlegen 24-timers batterilevetid, samt AIMO intelligent RGB-lys som skinner gjennom dets Bionic Shell.

Syn Pro Air har også Turtle Beachs eksklusive, patenterte innovasjoner som Superhuman Hearing for et konkurransefortrinn, kraftige Nanoclear 50mm-høyttalere, TruSpeak høyfølsomhets mikrofon for å sikre at du alltid blir hørt tydelig og ProSpecs brillevennlige øreputer for de som bruker briller. Og la oss ikke glemme Immersive 3D Audio for ekstra innlevelse. Syn Pro Air innvarsler også NEON, merkevarens helt nye enhet- og økosystemprogramvare som gir PC-spillere en rekke kontroll- og tilpasningsmuligheter. Roccat Syn Pro Air er tilgjengelig nå hos utvalgte forhandlere til en veiledende pris på 1599 kroner.

Les alt du trenger å vite om headsettet her. Du kan også forvente en anmeldelse av headsettet her på Gamereactor når Daniel har fått testet det skikkelig.