Rock Howard blir med slåsskamken i Fatal Fury: City of the Wolves

Ny bekreftelse på forventet tidlig 2025 kamptittel Fatal Fury: City of the Wolves. SNK har sluppet en ny trailer som viser den neste fighteren som skal delta i gatekampen: Rock Howard.

Howard er en gammel kjenning av Fatal Fury-serien, etter å ha debutert i Fatal Fury 3: Road to the Final Victory og blitt Terry Bogards beste venn. Senere dukket han opp som en spillbar hovedperson i Garou: Mark of the Wolves, og mer nylig var han en bidragsyter til King of Fighters XV. Nå er det hans tur til å vende hjem.

Rock Howard blir med Terry Bogard, Kevin Rian, Vox Reaper og de andre når Fatal Fury: City of the Wolves lanseres på PC, PS4, PS5 og Xbox Series tidlig neste år.