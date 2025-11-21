Rockbeasts er et Papers Please-inspirert management-RPG om "å bli en rockestjerne"

HQ

Under vår tid i Portugal for DevGAMM tidligere denne uken, hadde vi den fantastiske muligheten til å ta igjen utvikleren Licht Hund, hvor vi snakket med teamet om deres kommende og etterlengtede prosjekt Rockbeasts. Dette er et management-RPG der du spiller lederen av et rockeband og må navigere i musikkbransjens komplekse og konkurranseutsatte farvann i håp om å slå gjennom og bli en rockestjerne.

Om ideen bak prosjektet og hvor Licht Hunds inspirasjon til det kom fra, fortalte kreativ direktør og administrerende direktør Bartosz Pieczonka følgende :

"Å, det var en veldig lang reise. Vi ønsket å lage et spill om musikk, vi ønsket å lage et spill om å bli en rockestjerne og hva det betyr å jage drømmene sine. Og vi ville ikke se det fra en musikers perspektiv, men fra en som faktisk har ansvaret for bandet. Så vi følte at en manager er et spennende perspektiv for det."

Pieczonka fortsatte med: "Vi lekte også med mekanikk, vi likte spill som Papers Please, der det er mye mekanikk, men også moralske valg og konsekvenser av handlingene deres. Og det var slik vi begynte å leke med ideen om å lage et ledelsesspill, og så vokste det derfra. Vi begynte å legge til flere valgmuligheter og bygge opp fortellingen. Og det tok oss mye tid, det tok oss seks år, og jeg tror bare de første tre årene brukte vi på å finne ut hva dette spillet skulle være og hvordan vi skulle fortelle historien og hva det skulle handle om."

Komponist og lyddesigner Marcin Sonnenberg svarte deretter på spørsmål om de musikalske temaene og fokusene for Rockbeasts, og han avslørte at pop-punkband var mye av inspirasjonen på denne fronten.

"Ja, så helt fra starten av visste vi at musikken åpenbart ville spille en stor rolle i spillet. Men det tok oss en stund å finne den stilen vi ville ha. Først eksperimenterte vi litt med forskjellige rockesjangre. Men så fokuserte vi virkelig på 90-tallslyden, og vi ønsket virkelig å forankre spillet vårt i den spesifikke epoken.

"Så vi tok utgangspunkt i de ikoniske grunge-bandene fra 90-tallet, og det er i utgangspunktet den ene halvdelen av lydsporet. Og så kan du påvirke bandet ditt til å gå i en annen retning. Så vi har også laget en halvdel av lydsporet som er mye mer påvirket av pop-punk-band som Weezer, Green Day, og slike ting. Men vi følte virkelig at dette var den rette retningen for spillet. Det passet også veldig godt sammen med fortellingen og kunsten. Og vi fokuserte virkelig på det. Og derfra gikk det ganske greit med å finne ut hvilken retning vi egentlig ville gå i."

Det er for øyeblikket ingen utgivelsesdato knyttet til Rockbeasts, men spillet blir utgitt av Team17 og vil komme til PC og konsoller. Hvis du vil vite mer om prosjektet, kan du se intervjuet vårt, med lokaliserte undertekster, nedenfor.