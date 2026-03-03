Rockbeasts: Bojack Horseman møter Nirvana

HQ

Rockbeasts (eller RÖCKBEASTS med store bokstaver og omlyd over O-en, som det egentlig heter) er et rock & roll-managementspill med rollespillelementer som setter deg i rollen som nyutdannet manager for et garasjeband bestående av antropomorfe dyr. Tenk Bojack Horseman møter Nirvana i en håndtegnet, animert verden for voksne. Du tar deg av en gruppe egodrevne, bråkete bandmedlemmer som starter fra scratch i et alternativt 90-talls USA preget av grunge, MTV og musikkbransjens nådeløse realiteter. Du må blant annet booke spillejobber, forhandle om spillesteder, administrere ressurser, reparere utstyr, lage setlister og ta vanskelige valg som påvirker bandets karriere og interne relasjoner.

Historien er et mørkt komediedrama skrevet av Jakub Szamałek, som tidligere har bidratt til The Witcher 3: Wild Hunt og Cyberpunk 2077, med stemmer fra blant andre Baldur's Gate 3-veteranene og rockeikonet Iggy Pop i rollen som hunderadiovert. Du leder bandet fra små barer og øvingslokaler til større arenaer, mens du navigerer mellom spillesteder og deres ofte bråkete/fargerike eiere, plateselskapsdirektører og medlemmenes personlige demoner. Hvert medlem har unike egenskaper som påvirker dynamikken; tenk på en bassist som er en herlig kanadier, men som har gjeld, en trommeslager som bare lever for trommer og alkohol, eller en gitarist med et ego som har sin egen tyngdekraft, alt mens avgjørelsene dine former relasjoner, omdømme og det endelige resultatet. Spillet inneholder over 100 stemmeskuespillere og 90 steder fra Nashville til Denver.

Du kan selv gi bandet et navn. Jeg valgte selvfølgelig "Conny-Martinz".

Spillet fokuserer på bandledelse: balansering av ressurser som mat og utstyr, planlegging av øvinger for å holde moralen oppe, setlister basert på individuelle styrker, og rytmebaserte konserter der du styrer opptredener i sanntid for å påvirke publikum, inntekter og omdømme. Spillet er en blanding av ledelse, RPG-valg og minispill, med 17 originale låter i en alternativ rockestil. Estetikken er håndtegnet i en litt gritty 90-tallsstemning, med steder som platebutikker, radiostasjoner og gatescener i en stil inspirert av animerte serier, der BoJack Horseman ser ut til å være den mest åpenbare inspirasjonskilden. Miljøene fanger opp kaoset med plakater, roadies og backstage-intriger, mens lydsporet forsterker det klassiske Seattle-soundet.

Dette er en annonse:

Jeg har spilt et par timer av spillet, og... Jeg tror faktisk dette kan vise seg å bli et veldig fornøyelig spill til slutt. Det jeg var så heldig å få oppleve, er en ganske tidlig versjon som er langt fra ferdig, men som viser potensialet som er der. Jeg opplevde imidlertid noen deler som ikke så spesielt polerte ut, og jeg ble også "softlocked" mot slutten av versjonen jeg spilte. Utvikler Lichthund har en del arbeid å gjøre før spillet er klart for lansering, men gode ting kommer til den som venter, og i dette tilfellet håper jeg vi får vente litt lenger. Rockbeasts er for øyeblikket en uslepen diamant, og det ville vært synd om de ikke tok seg tid til å polere det skikkelig.

Det er et sjarmerende spill, men det trenger litt ekstra finpuss her og der.

Dette er en ambisiøs blanding av spillelementer og sjangre. Jeg liker rollespilldelen der du blir kjent med bandet og oppgraderer både dem og utstyret deres. Det føles solid, og måten det presenteres på er prikken over i-en. Det var også overraskende morsomt å spille låtene under bandets konserter, noe som gjøres i et sterkt forenklet Guitar Hero-minispill, der jeg hadde foretrukket å bruke en kontroller i stedet for WASD og mellomromstasten. Forhåpentligvis fikser de det i fremtiden. I tillegg til rytmekonsertene er det oppdrag basert på moralske dilemmaer, som å forhandle med grådige plateselskaper eller håndtere interne konflikter, og alt er vevd sammen til en fortelling som føles lovende til tross for den tidlige og uferdige versjonen jeg spilte.

Vi har ingen eksakt utgivelsesdato for Rockbeasts ennå, men det er planlagt til 2026, og jeg håper det ikke er for nært i kalenderen. Dette spillet trenger tid og kjærlighet, for - som jeg sa - dette kan bli noe helt spesielt. Når det er utgitt, vil det være tilgjengelig på PC via Steam, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch.

Dette er en annonse: