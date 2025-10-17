Rockelegenden Ace Frehley har gått bort

HQ

For en uke siden kunngjorde gitarist Ace Frehleys offisielle Instagram-konto at han avlyste alle konsertene sine i 2025 av medisinske årsaker. Dessverre ble han ikke frisk, og gikk dessverre bort i går i en alder av 74 år.

Ace Frehley var et av de fire originale medlemmene av rockebandet Kiss og en dyktig gitarist. Han spilte med Kiss i rollen som Spaceman fra 1973 til 1982, før han forlot bandet for å satse på andre prosjekter. I 1978 spilte Kiss inn soloalbum, og Frehleys album ble raskt det bestselgende av de fire. I 1996 gjorde han comeback med gruppen og spilte i ytterligere seks år.

Her i spillverdenen har vi kunnet glede oss over Frehleys bidrag på flere måter, ikke minst i Guitar Hero og Rock Band, men også i spill som Kiss Pinball og Kiss Psycho Circus: The Nightmare Child.

Vi vil selvfølgelig benytte anledningen til å takke den gamle legenden for all hans fantastiske musikk.







