Rocket League feirer Halloween med event

Halloween-feiring blir stadig mer og mer populært og utenfor USA, og i spillverdenen sørger de fleste store onlinetitler for å ta del i feiringen på en eller annen måte.

Rocket League er selvfølgelige intet unntak og har nå annonsert et event kalt Haunted Hallows, som starter 19. oktober og varer til 1. november. Vi har en trailer som viser hva det har å tilby og under den finner du også beskrivelsen, og mer informasjon finner du på den offisielle hjemmesiden.

"It's alive! Haunted Hallows brings the icons of horror to Rocket League. Hosted in the Farmstead (Spooky) Arena, the Event kicks off with a ghoulish game of Spooky Cube, switching over to Heatseeker on October 26. You'll find a ghastly slew of Horror Villain Player Anthems in the Item Shop, and unlock Challenge Rewards throughout the event—IF you can survive to claim them...

Grab your flashlight and shovel, Haunted Hallows comes alive October 19 - November 1."