Rocket League returnerer til Frankrike i mai 2026 for den kommende majoren

Nå som 2025-sesongen for Rocket League Championship Series er i bøkene, skifter spørsmålet naturlig nok til 2026 og hva Psyonix og Epic Games har i vente. Vi vet allerede noe som 2026-tidsplanen er avslørt, og bemerker at sesongen begynner i november og har et utvidet Worlds-arrangement.

Til å begynne med begynner sesongen 14. november når de regionale ligaene starter. Årets første splittelse vil løpe helt til mars og vil bli fremhevet av en Kick Off Studio LAN mellom 5. og 7. desember og en nordamerikansk Major i slutten av februar. Vi vet ennå ikke hvor dette arrangementet vil finne sted.

Den andre splitten starter i slutten av mars og varer til slutten av mai, med Major 2 i slutten av måneden og en Major som finner sted mellom 20. og 24. mai på La Defense Arena i Paris.

Etter dette vil det i løpet av sommeren bli arrangert 1v1- og 2v2-arrangementer samt en siste sjanse-kvalifisering, alt før Worlds 2026 i september, som nå utvides til å vare i hele seks dager.