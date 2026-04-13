Rockstar bekrefter nylig datainnbrudd, men bemerker at det ikke vil ha noen innvirkning på "vår organisasjon eller våre spillere"

Rockstar er vanligvis et selskap som trekker mange overskrifter når det lider av nettangrep og datainnbrudd, mest fordi den berømte utvikleren ikke har en tendens til å dele mye informasjon om sine kommende prosjekter, og etterlater fansen desperat etter noen utklipp. For dette formål er Grand Theft Auto VI i horisonten, og vi er fortsatt ganske usikre på hva vi kan forvente på grunn av bare en håndfull trailere som deles og titbits av informasjon avslørt på nettstedet.

I løpet av helgen ble Rockstar hacket nok en gang, denne gangen av gruppen som kaller seg "ShinyHunters", slik at mange lurer på om vi er i vente for en ny lekkasje på skalaen til det som skjedde tilbake i 2022. Ifølge Rockstar vil dette ikke være tilfelle i det hele tatt.

I en uttalelse fra utvikleren (ifølge VGC) bemerkes det at selv om Rockstar ble hacket, stakk de skyldige av med bare "en begrenset mengde ikke-materiell selskapsinformasjon" og at denne "hendelsen ikke har noen innvirkning på vår organisasjon eller våre spillere."

Dette har ikke stoppet hackergruppen fra å løse ut dataene likevel, med gruppen som setter en frist til 14. april på enhver beslutning fra Rockstar, med ShinyHunters som hevder via The Cybersec Guru: "Betal eller lekkasje. Dette er en siste advarsel om å ta kontakt innen 14. april før vi lekker, sammen med flere irriterende digitale problemer som vil komme din vei. Ta den riktige avgjørelsen, ikke bli den neste overskriften."

Lekkasjer eller ikke, det er på tide at vi hører mer fra Rockstar om GTA VI, spesielt hvis spillet fortsatt debuterer på PS5 og Xbox Series X/S i november som planlagt, og deretter kanskje på PC kort tid etterpå.