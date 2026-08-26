Rockstar bryter tausheten: «Det har vært hjerteskjærende at det har lekket videoer av spillopplevelsen i Grand Theft Auto VI

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Siden forrige uke har en eller flere personer tilsynelatende klart å få tak i en gammel versjon av « Grand Theft Auto VI og begynt å lekke spillklipp, som i utgangspunktet ble antatt å være falske, men som senere ble bekreftet å være ekte. Dette skjedde en uke før avsløringen av GTA VI-spillopplevelsen på Netflix, og i dag, onsdag, én dag før presentasjonen, har Rockstar endelig uttalt seg om lekkasjene.

I uttalelsen bekrefter Rockstar at lekkasjene er ekte og sier at teamet er knust, fordi dette ikke var måten de hadde tenkt å avsløre gameplay for fansen på.

«Kjære alle, vi vet at mange av dere har ventet på å høre fra oss angående hendelsene den siste uken. Det ville være en underdrivelse å si at det har vært hjerteskjærende for teamet vårt at videoer av spillopplevelsen i Grand Theft Auto VI har lekket ut på denne måten, og dette er åpenbart ikke slik vi hadde tenkt at dere skulle få se spillet etter all denne tiden.»

Ingenting har endret seg: Spillet lanseres som planlagt 19. november, og presentasjonen av spillopplevelsen er fortsatt planlagt til torsdag 27. august kl. 21:00 CEST, 20:00 BST på Netflix (seks timer senere blir den lastet opp på YouTube).

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Vi gleder oss veldig til at alle skal få se den utvidede presentasjonen i morgen. Det har tatt lenger tid enn vi ønsket å få den klar, men som med alt vi gjør, vet vi at vi må overgå forventningene deres, og vi er fast bestemt på å levere på det nivået dere forventer og fortjener. Selv om det er uheldig at den tiltenkte spillopplevelsen nå kan bli påvirket av noen spoilere, håper vi at alle vil vente litt lenger med å oppleve spillet selv den 19. november.

«Vi vil takke alle i fellesskapet som har sendt oss støttemeldinger den siste uken – ordene deres har betydd mer for dette teamet enn dere kan forestille dere. Til syvende og sist lager vi dette spillet for dere, og uten dere ville vi ikke hatt det privilegiet å lage spill. Vi gleder oss til å dele mer med dere snart.