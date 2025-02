Rockstar Games har lansert en offisiell Discord-server

HQ

Rockstar Games har nylig lansert en offisiell Discord-server, komplett med en dedikert kanal for Grand Theft Auto VI, med ideen om å gjøre det lettere for folk å finne andre å spille med, samhandle med andre likesinnede og sjekke ut spillrelaterte aktiviteter. Ikke overraskende har imidlertid Grand Theft Auto VI blitt den dominerende diskusjonen på serveren, og tonen har vært både kaotisk og hatefull.

Brukere har spredt falske påstander om nye trailere, det har vært fornærmelser, skjellsord og bare generell forvirring. Meldingsmengden har vært så overveldende at det til og med har vært nødvendig å sette serveren i såkalt "slow mode", som begrenser brukerne til å sende én melding hvert 10. minutt. Til tross for dette tiltaket er strømmen av meldinger konstant, med over 43 000 medlemmer på nettet som deler spekulasjoner og håp om spillet.

Mange medlemmer tolker lanseringen av den offisielle Discord-serveren som et tegn på at ny informasjon om Grand Theft Auto VI er nært forestående. En ny trailer, utgivelsesdato eller lignende. Men som alltid er Rockstar ordknappe og vanskelige å spå, for akkurat som før vil de avsløre informasjonen helt på sine egne premisser.

Har du sjekket ut Rockstar Discord-serveren?