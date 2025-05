Alt i Grand Theft Auto VI sin andre trailer ble tatt opp på en PS5

HQ

Det har selvfølgelig vært mye diskusjon om Grand Theft Auto VI -traileren som uventet ble sluppet denne uken, men en ting stort sett alle ser ut til å være enige om er at det ser ut som om det kommer til å bli et latterlig flott spill.

Kanskje for flott. Til tross for at det ikke kommer til PC (i hvert fall ikke på premieren) har noen lansert teorier om at det er PC som ble vist frem, mens andre hevder at det er falskt tvers igjennom. Kanskje det er derfor Rockstar nå har bestemt seg for å bekrefte at den voldsomt flotte traileren ble kjørt på en PlayStation 5, og at det faktisk er elementer av gameplay i den.

Og med det vet vi det. Vi kan i utgangspunktet forvente oss tidenes flotteste videospill når det har premiere på PlayStation 5 og Xbox Series S/X neste år - og vi kan bare drømme om hvordan det kommer til å se ut på PlayStation 5 Pro.