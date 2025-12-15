Rockstar-grunnlegger Dan Houser skaper ny roman om skurkaktig AI
Forfatteren og skaperen av Grand Theft Auto og Red Dead Redemption har lansert sin debutroman.
Etter at han forlot Rockstar, bestemte spillveteranen Dan Houser seg for at han ønsket å lage mer enn bare spill i fremtiden. Hans nye studio, Absurd Ventures, lager fortsatt spill, men har også planer for tegneserier, grafiske romaner og Housers debutroman, A Better Paradise.
A Better Paradise startet som et lyddrama, men er nå blitt til en bok. Den følger en verden der en kunstig intelligens går amok i en nær fremtid, noe som fører til et dystopisk samfunn. Houser beskriver AI-en som å ha "uendelig kunnskap og null visdom".
"Hvordan ville et utrolig brådmogent barn, som husker alt det noensinne har tenkt - fordi datamaskiner ikke glemmer ting - føle seg når det begynte å snakke?" sier han til BBC.
Samtidig som AI-sektoren fortsetter å blomstre, øker også bekymringene over den uhemmede bruken av denne nyvunne teknologien. Houser ønsket ikke å spille på folks frykt da han begynte på boken, og sa at han begynte å skrive et år før ChatGPT ble sluppet løs i 2022. Likevel vil det nok være lett å finne et speil i vår virkelige verden når man leser A Better Paradise.