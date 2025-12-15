Rockstar-grunnlegger Dan Houser skaper ny roman om skurkaktig AI

HQ

Etter at han forlot Rockstar, bestemte spillveteranen Dan Houser seg for at han ønsket å lage mer enn bare spill i fremtiden. Hans nye studio, Absurd Ventures, lager fortsatt spill, men har også planer for tegneserier, grafiske romaner og Housers debutroman, A Better Paradise.

A Better Paradise startet som et lyddrama, men er nå blitt til en bok. Den følger en verden der en kunstig intelligens går amok i en nær fremtid, noe som fører til et dystopisk samfunn. Houser beskriver AI-en som å ha "uendelig kunnskap og null visdom".

"Hvordan ville et utrolig brådmogent barn, som husker alt det noensinne har tenkt - fordi datamaskiner ikke glemmer ting - føle seg når det begynte å snakke?" sier han til BBC.

Samtidig som AI-sektoren fortsetter å blomstre, øker også bekymringene over den uhemmede bruken av denne nyvunne teknologien. Houser ønsket ikke å spille på folks frykt da han begynte på boken, og sa at han begynte å skrive et år før ChatGPT ble sluppet løs i 2022. Likevel vil det nok være lett å finne et speil i vår virkelige verden når man leser A Better Paradise.

